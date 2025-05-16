Геймеров из Монголии наказали за «договорняки»

Обнародованы результаты расследования комиссии по противодействию мошенничества в киберспорте в отношении игроков азиатского состава команды ATOX Esports, выступающего в CS2. Была доказана их вина в организации и участии в договорных матчах при участии в ставках, сообщает сетевое издание Esports.ru.

© Вести Подмосковья

В ходе расследования состав был отстранен от игр в марте текущего года, но это были еще «цветочки». Выяснилось, что с конца 2024 года по март 2025 года монгольские геймеры ATOX Esports сделали не менее семидесяти сомнительных ставок. При этом была доказана их связь с нелегальной букмекерской сетью. Например, подозрительной была признана игра ATOX Esports с Team Falcons на ESL Pro League Season 20 в сентябре 2024 года, когда монголы уступили 0:2. Комиссия сделала в итоге вывод, что матч был договорным.

Наиболее строго было решено наказать Ган-Эрдэнэ «dobu» Батболда, Бат-Энха «kabal» Батбаяра и Ана-Эрдэнэ «nuka» Баасантогтоха. Они отстранены от киберспорта пожизненно. Тренер Тугулдур «FlyNN» Гансух дисквалифицирован на три года, геймеры Тэмуулэн «MiQ» Бямбадалай — на год, а Отгонлхагва «AccuracyTG» Батжаргал и Мунхсайхан «Zesta» Эрдэнэбаатар — на восемь месяцев.