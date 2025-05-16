Следующее поколение Xbox перейдет на ARM-чипы Snapdragon

Microsoft планирует использовать ARM-чипы в следующем поколении Xbox. Согласно информации из вакансии, размещенной Qualcomm, будущие устройства Surface и Xbox будут работать на базе платформы Snapdragon.

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Это может означать переход игровых консолей Microsoft на новую архитектуру, что должно повысить их энергоэффективность и автономность.

Использование ARM может вызвать сложности с совместимостью старых игр, так как предыдущие поколения Xbox работали на архитектуре x86.

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По данным инсайдеров, Microsoft готовит сразу несколько новых устройств, включая мощную стационарную консоль, аналог Xbox Series X, и портативное устройство под кодовым названием Project Kennan, разработанное в сотрудничестве с Asus.

Ожидается, что Project Kennan будет напоминать Steam Deck и работать на Windows, обеспечивая поддержку актуальных ПК-игр. Портативная версия может стать ответом Microsoft на грядущий Nintendo Switch 2, который, по прогнозам аналитиков, станет крайне популярным после выхода.