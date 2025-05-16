Эксперты нашли уязвимости почти во всех видеокартах Intel

Специалисты обнаружили 10 новых уязвимостей в драйверах графики Intel, которые затрагивают почти все видеокарты компании, выпущенные за последние 15 лет.

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Проблемы касаются всех решений, начиная с 6-го поколения процессоров Core (Skylake) и заканчивая современными Iris Xe, Arc и Data Center GPU Flex 140/170. Уязвимости позволяют злоумышленникам получать доступ к данным, повышать привилегии и вызывать сбои в работе устройств.

Основная проблема связана с «неправильным контролем доступа» к программному обеспечению графических драйверов. Большинство уязвимостей требуют локального доступа к системе, что снижает их критичность для рядовых пользователей.

Однако специалисты напоминают, что такие уязвимости могут стать частью сложных атак, комбинирующих несколько эксплойтов. Intel уже выпустила обновления драйверов, закрывающие эти дыры.

Пользователям рекомендуется обновить свои системы, если драйверы были установлены до октября 2024 года, чтобы защититься от возможных атак.