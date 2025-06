Что мы знаем о Tales of the Shire: симуляторе жизни хоббита в Шире

После анонса в апреле 2024 Tales of the Shire быстро стала одним из самых ожидаемых релизов среди поклонников «уютных игр». А теперь, когда релиз проекта уже не за горами, хайп разгорается сильнее — но информации об игре по-прежнему не так много. Портал PC Gamer собрал все, что нужно знать о Tales of the Shire.

Дата релиза Tales of the Shire

Tales of the Shire выйдет 29 июля 2025 на всех актуальных платформах. Изначально игра должна была выйти в конце 2024-го, но проект несколько раз откладывали. По словам разработчика Weta Workshop, студии пришлось приложить «гораздо больше работы перед релизом».

Что известно о геймплее Tales of the Shire

Игра включает в себя множество механик, традиционных для жанра симуляторов жизни: от фермерства и собирательства до рыбалки и украшения дома. Но помимо этого игрокам также предстоит выполнять задания и проходить неторопливый, расслабляющий сюжет.

Задания не будут отправлять игроков на поиски сокровищ или битвы с монстрами. Вместо этого хоббиты будут помогать соседям и доставлять посылки в различные локации. По сути, главная цель игрока в Tales of the Shire — это жить комфортной, приятной жизнью, поэтому неудивительно, что ставки сюжета невысоки.

Кулинария также будет играть важную роль — все-таки хоббиты любят много и вкусно поесть. Ингредиенты, выращенные на грядке или найденные в лесу, можно будет использовать для приготовления блюд, причем на ужин можно будет звать и друзей. Трапезы помогут завязать дружеские отношения с соседями и другими персонажами — заваливать NPC подарками, как во многих других играх жанра, не нужно.

Наконец, кастомизация — еще один важный аспект Tales of the Shire. Каждый хоббит сможет декорировать свою «нору» от пола до потолка, причем предметы декора не будут привязаны к какой-либо сетке. Расставлять украшения можно будет так, как захочется.