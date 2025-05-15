Глава Sony готов развивать направление портативного гейминга

Глава корпорации Sony, Хироки Тотоки, высоко оценил устройство PlayStation Portal, предназначенное для стриминга игр с консоли PlayStation 5, назвав его «сильной и прибыльной системой». Он также подтвердил планы компании по расширению присутствия на рынке портативных игровых устройств. Слова босса Sony у себя в X (Twitter) процитировал известный инсайдер Genki.

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По словам Тотоки, PlayStation Portal успешно интегрировалась в экосистему Sony Interactive Entertainment, продемонстрировав значительный спрос среди владельцев консоли PlayStation 5. Интерес к устройству дополнительно вырос после внедрения поддержки облачного сервиса PlayStation, что, по его мнению, привлекло в том числе новых пользователей.

Хотя точные данные о продажах PlayStation Portal официально не раскрываются, внешние оценки свидетельствуют о его востребованности. Например, по информации американского агентства Circana, озвученной в октябре 2024 года, устройство приобрели 3% владельцев PlayStation 5 на территории США, что эквивалентно примерно 650 тыс. пользователей.

Успех этого аксессуара, по всей видимости, стал катализатором для дальнейших инвестиций Sony в сегмент портативных устройств. По слухам, компания уже разрабатывает полноценную портативную консоль, которая может стать преемницей таких устройств, как PlayStation Portable и PlayStation Vita.

Ранее эксперты назвали некоторые возможные характеристики PlayStation 6.