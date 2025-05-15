Steam опровергла сообщения об утечке данных пользователей

Материнская компания Steam Valve опровергла сообщения об утечке данных клиентов сервиса после взлома. Соответствующее сообщение было размещено на сайте Steam.

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«Возможно, вы видели сообщения об утечках старых текстовых сообщений, которые ранее были отправлены клиентам Steam. Мы изучили образец утечки и определили, что это не было нарушением систем Steam», — подчеркнули в компании.

Подчеркивается, что утечки состояли из старых текстовых сообщений, в том числе одноразовых кодов аутентификации, которые были действительны только в течение 15-минут после высылки, а также номеров телефонов, на которые они были отправлены.

«Утечка данных не связывала номера телефонов с учетной записью Steam, информацией о пароле, платежной информацией или другими личными данными», — подчеркнули в Steam.

Отмечается, что расследование по делу еще продолжается, и его усложняет то, что «любые SMS-сообщения не зашифрованы при транспортировке и направляются через нескольких провайдеров по пути к вашему телефону».

До этого сообщалось, что в даркнет выложили на продажу данные о 89 млн учетных записей Steam, включающие одноразовые коды двухфакторной аутентификации.

Информацию о возможной компрометации распространил независимый журналист MellolwOnline1, одновременно являющийся администратором сообщества SteamSentinels, специализирующегося на мониторинге мошенничества в экосистеме Steam. По его оценке, характер утечки указывает на возможное проникновение в системы в реальном времени.

Журналистами в открытом доступе обнаружено около 3000 записей, содержащих SMS-сообщения с кодами Steam и номерами телефонов получателей. Судя по содержанию сообщений, они были связаны с подтверждением входа в аккаунт или привязкой номера к учетной записи. Ряд сообщений датирован мартом 2025 года.

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