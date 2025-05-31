От Empire at War до Republic Commando: игры по Star Wars, которым нужен ремастер

Франшиза «Звездные войны» переживает не лучшие времена, и речь не только о сериалах или фильмах. Игры также считаются важной частью вселенной, причем многие фанаты считают лучшими релизами те, что выходили 10-20 лет назад. Портал howtogeek.com рассказал об играх по мотивам Star Wars, которым не помешало бы продолжение или хотя бы переиздание.

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Jedi Knight: Dark Forces II

Хотя ремастер оригинальной Dark Forces вышел не так давно, сиквелу тоже не помешало бы переиздание. Проект продолжает историю наемника Кайла Катарна, но в куда более современной, продвинутой графике. Игра также получила систему светлых, темных и нейтральных способностей силы, на которые можно тратить звезды, заработанные за прохождение уровней. Светлые способности позволяют лечить и убеждать, темные — душить противников и метать молнии, а нейтральные — улучшают ловкость.

Episode I: Racer

Гоночную аркаду Episode I: Race, посвященную гонкам из первого эпизода «Звездных войн», уже выпускали повторно. В 2018 году игра вновь вышла на ПК, а консольные версии появились в 2020-м. Даже Nintendo 64 получила ограниченный тираж картриджей.

Тем не менее, тяжело не любопытствовать, какой могла бы получиться по-настоящему современная игра на ту же тему. Первый эпизод саги нельзя назвать выдающимся фильмом, однако ностальгия по былым временам гарантировала бы игре определенный успех.

X-Wing v. TIE Fighter

Игры про космические бои последние годы на подъеме, но в 1997-м они были настоящим хитом. И X-Wing vs. TIE Fighter — одна из лучших представительниц игр той волны. Она была третьей частью франшизы и первой, получившей поддержку многопользовательских режимов.

Проект в свое время критиковали за чрезмерный акцент на мультиплеер и недостаток сюжета, что мотивировало LucasArts выпустить Balance of Power — дополнение, фокусировавшееся на одиночном режиме. Но, к сожалению, X-Wing vs. TIE Fighter не получила переиздания в том или ином виде. Раньше это можно было понять, т.к. игра отказывалась запускаться без подключения джойстика, но владельцы современных консолей и ПК вряд ли столкнутся с подобной проблемой.

Empire at War

Empire at War — одна из немногих официальных стратегий по мотивам «Звездных войн». Она предлагала и линейную сюжетную кампанию, и режим галактической войны, где игрок мог выбрать между повстанцами и Империей, и многопользовательский режим. Примечательно, что игра была не просто стратегией, а стратегией в реальном времени, причем сражения разворачивались не только на планетах, но и в космосе.

У Empire at War до сих пор достаточно активное сообщество моддеров, которое старается поддерживать игру в хорошей форме и регулярно модернизирует ее, добавляя юнитов из новых эпох вселенной. Проект даже получил официальный патч в 2024-м. Прошло уже почти 20 лет — возможно, пришло время для сиквела или хотя бы переиздания.

Star Wars: Battlefront II

Пожалуй, геймеры вряд ли когда-нибудь простят Electronic Arts релиз Battlefront II. Проект 2017 года был прямым сиквелом перезапуска Battlefront, вышедшего в 2015-м. Оригинальная игра была немного поверхностной, но в то же время достаточно интересной, и продолжение обещало сделать геймплей значительно глубже.

Но вместо этого на релизе фанаты получили, наверное, одну из самых нахальных pay-to-win механик за всю историю ААА-игр. Battlefront II пыталась продавать игрокам лутбоксы за дополнительную плату, причем они давали ощутимое преимущество над другими игроками. Негативная реакция сообщества была такой сильной, что EA пришлось полностью убрать из игры микротранзакции — но было уже слишком поздно. Battlefront II полностью потеряла кредит доверия, а издатель — мотивацию поддерживать игру.

Механики Battlefield во вселенной «Звездных войн» работают, формула хороша, и серия уже не раз доказала этот факт. Если EA извлекла из провала Battlefront II правильные уроки, то, может быть, потенциальная третья часть способна вновь вывести франшизу на верный курс.

Republic Commando

Republic Commando была смелой и при этом успешной попыткой реализовать тактический шутер от первого лица в сеттинге «Звездных войн». Проект 2005 года предлагал игроку возглавить отряд клонов-коммандос и провести ряд дерзких операций, предварявших события трилогии приквелов.

Игра стала культовой среди многих поклонников франшизы благодаря неожиданно качественному сюжету, отточенным боевым механикам и тактическому геймплею — раньше игры по «Звездным войнам» не предлагали ничего похожего. К тому же, Republic Commando вышла в золотой век тактических шутеров, благодаря чему релиз стал популярным не только на ПК, но и на консолях.

Republic Commando, по задумке, должна была получить сиквел, но его отменили. Проект однозначно заслуживает переиздания, особенно на более современном движке: в теории игра может стать неплохим кооперативным шутером.