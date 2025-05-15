В Apple Vision Pro появится возможность управления контентом

Компания Apple тестирует новую возможность управления прокруткой контента в гарнитуре Vision Pro с помощью технологии отслеживания взгляда. Об этом со ссылкой на авторитетного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана сообщает издание The Verge. Ожидается, что эта опция будет представлена в июне 2025 года на ежегодной конференции разработчиков WWDC вместе с выпуском обновления visionOS 3.

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По информации Гурмана, управление взглядом будет поддерживаться как во всех встроенных приложениях Apple, так и в ПО сторонних разработчиков. Конкретные детали реализации пока не раскрываются, но предполагается, что для активации прокрутки вверх или вниз пользователю может потребоваться сфокусироваться на крае страницы или определенном элементе интерфейса.

Стоит отметить, что элементы управления взглядом уже частично присутствуют в гарнитуре в виде функции Dwell Control, предназначенной для людей с ограниченными возможностями. Эта технология позволяет выполнять простые действия, задерживая взгляд на объекте. Однако текущее решение неоптимально для повседневного использования, и Apple, судя по всему, работает над более комфортной альтернативой для широкого круга пользователей.

На данный момент прокрутка в Vision Pro по умолчанию осуществляется жестом пальцев руки, подключением Bluetooth-мыши или использованием аналогового джойстика беспроводного контроллера.

Технология отслеживания взгляда считается одним из ключевых направлений развития для устройств виртуальной и дополненной реальности, поскольку она значительно упрощает взаимодействие с интерфейсом и расширяет функциональные возможности. Активное развитие Apple в этой области направлено на повышение удобства использования гарнитуры и привлечение большего числа пользователей к платформе visionOS.

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