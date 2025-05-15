«Ноутбучная» видеокарта RTX 5090 оказалась хуже старой RTX 4090

Автор YouTube-канала Jarrod'sTech опубликовал видео сравнительного теста видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 4090 в ноутбуках и заметил лишь незначительное преимущество новинки.

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В ходе тестирования блогер использовал ноутбуки XMG Neo 16 с Intel Core i9-14900HX и RTX 4090 (16 ГБ), а также обновленную модель устройства на базе Intel Core Ultra 9 275HX и RTX 5090 (24 ГБ). Оба ноутбука оснащены 32 ГБ оперативной памяти DDR5.

Блогер запускал 24 игры. Средний прирост производительности RTX 5090 в разрешении 4K составил всего 1,23%. В разрешении 1440p разница сократилась до символических 0,02%, а в 1080p RTX 4090 и вовсе демонстрировала более высокие показатели частоты кадров.

Единственным ощутимым преимуществом RTX 5090 стало более эффективное энергопотребление, что положительно влияет на автономность ноутбука.

Тем не менее, автор теста пришел к выводу, что пользователям имеет смысл рассматривать к покупке модели с RTX 4090 как более рациональное решение. При практически идентичной производительности они предлагаются по более привлекательной цене.

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