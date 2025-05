Sony повысит цены на свои игры вслед за Microsoft

Sony планирует повысить цены на свои игры вслед за Microsoft и Nintendo. Об этом стало известно после недавнего финансового отчета компании.

© Ferra.ru

Вице-президент Sony Лин Тао отметил, что компания может пересмотреть ценовую политику своих игровых продуктов, чтобы компенсировать влияние высоких таможенных пошлин США.

Ранее Microsoft уже подтвердила, что цены на некоторые из её игр возрастут до $80, начиная с конца 2025 года. Nintendo также объявила, что предстоящая консоль Switch 2 будет стоить $450, что выше цены на оригинальную модель.

Теперь, по всей видимости, Sony готовится к аналогичному шагу, чтобы компенсировать возросшие производственные издержки.

Пока неясно, как именно это скажется на стоимости эксклюзивов PlayStation, но такие хиты, как God of War, The Last of Us и Horizon, вероятно, тоже подорожают. Официальное заявление по этому поводу может появиться уже в ближайшие месяцы, если ситуация с пошлинами не изменится.