NVIDIA добавила поддержку Intel Core 2 Duo в свежие драйвера для RTX 5090

NVIDIA неожиданно добавила поддержку старых процессоров Intel Core 2 Duo в последних драйверах для видеокарт RTX 5090.

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По данным энтузиастов, таких как Боб Пони, новая версия драйвера 576.40 больше не требует поддержки инструкции POPCNT, которая раньше была обязательной для запуска современных графических адаптеров.

Это означает, что теперь теоретически можно запустить видеокарту RTX 5090 на системах с процессорами, выпущенными еще в 2006 году.

Например, один из пользователей продемонстрировал скриншот системы с процессором Intel Core 2 Quad Q9650 и Windows 11 Pro, работающей с новой видеокартой NVIDIA. Ранее такие комбинации вызывали критические ошибки, включая бесконечные циклы перезагрузки.

Инструкция POPCNT, входящая в набор SSE4.2, используется для подсчета установленных битов в бинарных числах и давно стала стандартом для современных процессоров. Однако старые чипы, такие как Core 2 Duo и Core 2 Quad, не поддерживают эту функцию, что ограничивало их совместимость с новейшими графическими драйверами и операционными системами, такими как Windows 11 24H2.

Пока неясно, зачем NVIDIA сделала этот шаг, но такая поддержка может позволить использовать современные видеокарты даже в очень старых ПК, пусть и с серьезными ограничениями по производительности.