Sony столкнулась с сильным падением темпов продаж PS5

Sony сообщила о резком падении продаж PlayStation 5 в IV квартале 2024 финансового года. За этот период компания поставила всего 2,8 млн консолей, что значительно меньше, чем 4,5 млн годом ранее.

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Всего за финансовый год продажи PS5 составили 18,5 млн единиц, что также ниже прошлогоднего показателя в 20,8 млн.

Общее количество проданных PS5 с момента выхода консоли достигло 77,8 млн. Однако, несмотря на снижение продаж консолей, Sony рассчитывает компенсировать потери за счет увеличения продаж игр, включая долгожданный релиз Ghost of Yotei, который выйдет 2 октября 2025 года.

Кроме того, компания отмечает рост продаж цифровых копий игр — их доля увеличилась с 70% в 2023 году до 76% в 2024 году. Также на 5% выросло число активных пользователей PlayStation Network, достигнув 124 млн человек, что частично связано с требованием использовать PSN для некоторых ПК-игр.