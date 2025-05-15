AMD хочет оснастить процессоры Zen 7 «3D-ядрами»

По последним утечкам, AMD планирует оснастить будущие процессоры Zen 7 так называемыми «3D-ядрами», которые могут значительно увеличить производительность в играх.

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По данным инсайдера Moore's Law Is Dead (MLID), компания рассматривает несколько типов ядер для новой архитектуры, включая классические, плотные, энергоэффективные и низкопотребляющие, а также экспериментальные 3D-ядра.

Основное отличие новых 3D-ядер от текущих решений вроде 3D V-Cache заключается в их архитектуре. Если в текущих процессорах, таких как Ryzen 7 9800X3D, используется единый 64 МБ чиплет кэша для всего CCD с восемью ядрами, то в Zen 7 каждое отдельное 3D-ядро будет иметь свой собственный кэш-чиплет.

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Это может дать значительный прирост производительности в играх, так как уменьшит задержки и увеличит пропускную способность памяти. Точные характеристики и детали новой архитектуры пока не раскрыты, но если слухи подтвердятся, Zen 7 может стать самым мощным игровым процессором на рынке.

AMD, вероятно, будет использовать самый передовой техпроцесс TSMC или Samsung для этих чипов, что также должно повысить их энергоэффективность и производительность.