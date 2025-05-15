Valve расширила программу поддержки Steam Deck

Valve объявила о запуске программы SteamOS Compatibility, которая распространяет систему проверки Steam Deck Verified на устройства, работающие на SteamOS, но не являющиеся Steam Deck. Новая инициатива присваивает играм синюю галочку, если они совместимы с любым гаджетом на SteamOS, включая портативный ПК Lenovo Legion Go S, первый сторонний девайс с этой операционной системой.

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Steam Deck Verified — это программа, проверяющая, насколько хорошо игры работают на Steam Deck, оценивая разрешение экрана и совместимость с Proton, слоем для запуска Windows-игр на Linux. Теперь разработчикам не придется отдельно сертифицировать игры для других SteamOS-устройств — совместимость определяется автоматически на основе данных Deck Verified. Игры с синей галочкой будут отмечены в Steam Store и клиенте при использовании SteamOS на сторонних устройствах.

Это решение готовит почву для роста экосистемы SteamOS, особенно с учетом планов Lenovo выпустить вторую версию Legion Go, пишут СМИ.