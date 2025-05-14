Как работает эргономика оружия в Helldivers 2

В Helldivers 2 вернулись инопланетяне-просветленные, но это не единственная крупная новость свежего патча — в игре также появилась возможность настройки оружия. Портал gamerant.com рассказал, на что влияет параметр эргономики и как на него можно повлиять.

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По сути, показатель эргономики влияет на то, как быстро ствол оружия игрока перемещается в центр экрана при движении камеры. Он отражает вес оружия в руках адского десантника: чем ниже эргономика, тем более медленным и неповоротливым оно будет ощущаться.

Обычно чем выше эргономика, тем лучше, особенно если вы сражаетесь с большим количеством быстрых противников. Например, с мутировавшими терминидами: для них лучше всего брать максимально легкое, эргономичное оружие.

На данный момент игра предлагает два способа улучшить эргономику оружия. Первый — уникальный перк брони из пропуска «Змеи-Коммандос», который не только повышает эргономику, но и в два раза увеличивает урон от атак ближнего боя. А второй — кастомизация оружия, появившаяся в Helldivers 2 со свежим патчем. Обычно эргономику повышают легкие обвесы; достаточно убрать с оружия стандартную комбинацию фонарика и лазера, чтобы оно стало легче.

При этом стоит помнить, что иногда оружию очень нужны даже самые незначительные аксессуары. Например, снятие прицела с пистолет-пулемета или автомата — не самая плохая идея, а вот марксманские винтовки без него потеряют способность вести снайперский огонь по уязвимым точкам.

Еще один момент. Колебание оружия — отдельный параметр, но он косвенно связан с эргономикой. Под колебанием подразумевается движение прицела в статичном положении, а эргономика отвечает за его стабилизацию. На колебание прицела влияет множество факторов, от положения игрока до индивидуальных характеристик оружия. Легкое оружие, типа пистолета, обладает большим колебанием, чем тяжелое.