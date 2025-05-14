Sony спрогнозировала $700 млн убытков

Sony представила прогноз на текущий финансовый год, который оказался слабее ожиданий аналитиков. Главной причиной стали американские пошлины, которые могут обойтись компании примерно в 700 миллионов долларов.

© Ferra.ru

По итогам первых трех месяцев года операционная прибыль составила 203,7 миллиарда иен, что выше прогнозов. Однако по сравнению с предыдущим годом продажи игровых приставок снизились: в прошлом году было продано 20,8 миллиона PlayStation 5, а в этом — 18,5 миллиона.

США остаются основным рынком для PlayStation 5, при этом большая часть приставок производится в Китае. В апреле Sony уже подняла цены на консоли в Европе, Австралии и Новой Зеландии, что вызывает вопросы о возможном удорожании в США, если тарифная политика продолжится.

Снижение спроса на PS5 также связано с задержкой выхода новой игры Grand Theft Auto VI, которую многие ожидали как повод для обновления приставки. Это может ослабить позиции Sony на фоне запуска новой версии Nintendo Switch летом.