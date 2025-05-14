Sony спрогнозировала $700 млн убытков из-за пошлин США и слабого спроса

Ferra.ru

Sony представила прогноз на текущий финансовый год, который оказался слабее ожиданий аналитиков. Главной причиной стали американские пошлины, которые могут обойтись компании примерно в 700 миллионов долларов.

Sony спрогнозировала $700 млн убытков
© Ferra.ru

По итогам первых трех месяцев года операционная прибыль составила 203,7 миллиарда иен, что выше прогнозов. Однако по сравнению с предыдущим годом продажи игровых приставок снизились: в прошлом году было продано 20,8 миллиона PlayStation 5, а в этом — 18,5 миллиона.

США остаются основным рынком для PlayStation 5, при этом большая часть приставок производится в Китае. В апреле Sony уже подняла цены на консоли в Европе, Австралии и Новой Зеландии, что вызывает вопросы о возможном удорожании в США, если тарифная политика продолжится.

Снижение спроса на PS5 также связано с задержкой выхода новой игры Grand Theft Auto VI, которую многие ожидали как повод для обновления приставки. Это может ослабить позиции Sony на фоне запуска новой версии Nintendo Switch летом.

Игры
Австралия
Китай
Соединенные Штаты