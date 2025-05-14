В Minecraft позволят создать седло — спустя 16 лет с выхода игры

Mojang объявила, что в Minecraft наконец-то позволят скрафтить седло. Это наконец-то свершится — спустя 16 лет с момента релиза игры.

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Чтобы сделать седло, понадобится разместить три кусочка кожи и один слиток железа. Точный рецепт можно увидеть ниже.

Крафт седла

Седло в песочнице можно применять, чтобы ездить на животных: к примеру, на свиньях. Но по большому счёту приспособление добавляют, чтобы игроки могли оседлать добрых гастов (существ из ада). Возможность создать седло появится в июне вместе с выходом обновления.

Minecraft доступна на ПК, консолях и мобильных устройствах — игру периодически масштабно обновляют, добавляя новых существ, крафты, биомы и прочее.