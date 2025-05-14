В реестре Роспатента появилась заявка Sega на товарный знак Sega Saturn

В реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) появилась заявка на регистрацию товарного знака от японской игровой компании Sega, которая в 2022 году объявила об уходе с российского рынка. Информация об этом доступна на официальном сайте Роспатента.

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Sega зарегистрировала в России товарный знак Sega Saturn. Данный бренд Sega использовала еще в 1994 году для выпуска одноименной домашней игровой консоли. Sega Saturn пришла на смену приставки Sega Genesis и конкурировала с Sony PlayStation первого поколения.

Заявка от «Сега Корпорейшн» была подана в Роспатент еще 29 мая 2024 года. Однако одобрена она была только 14 мая 2025 года. Зарегистрированный товарный знак по текущей заявке будет принадлежать Sega до 29 мая 2034 года.

Обновление патента в 2025 году, вероятно, связано с истечением срока действия предыдущего. Данная процедура является стандартной практикой для компаний, целью которой является охрана интеллектуальной собственности.

Ранее выяснилось, что российские разработчики игр массово нуждаются в помощи государства.