Microsoft показал меню «Пуск» для Windows 11, от которых отказалась

Компания Microsoft поделилась подробностями о грядущем обновлении меню «Пуск» для Windows 11, которое объединит список приложений со страницей главного меню и предложит расширенные возможности персонализации.

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Пользователей ожидает больше прикреплённых приложений и возможность отключить раздел рекомендаций. При этом в Microsoft рассказали, что в ходе разработки рассматривались различные концепции дизайна и компоновки меню, и в финальной версии не будет таких элементов, как сочетание классического дизайна меню в Windows 10 и современного в Windows 11. Также разработчики отказались от панели быстрого запуска таких приложений, как Designer и PowerPoint, а также занимающего всё экранное пространство меню как в Windows 8.

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Портал Windows Central сообщает, что в интерфейсе не будет блоков «Создать», появление которых предполагалось для создания запланированных событий, или блоков «Для вас» с отображением недавних файлов. Интеграция с мобильными устройствами будет осуществляться отдельно через приложение Phone Link. Обновлённое меню «Пуск» будет выпущено в ближайшие месяцы с акцентом на пользовательскую настройку и доступность.