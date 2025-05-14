Сюжет новой части Battlefield будет вдохновлен фильмом «Падение империи»

Старший продюсер новой части Battlefield Филипп Дюшарм рассказал, что сюжет шутера будет сильно вдохновлён фильмом Алекса Гарленда «Падение империи». По словам Филиппа, команда также вдохновлялась сериалом «Спецназ: Львица».

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Продюсер отметил, что в сюжете следующей Battlefield хотят показать обычных людей, оказавшихся в трудной ситуации. Не солдат, не специалистов, а простых гражданских, как это и было в «Падении империи».

Элементы, которые нас действительно интересуют, — это концепция обычных людей, оказавшихся в необычных ситуациях. Это создаёт очень интересную динамику с точки зрения отношений с другими людьми. Это те элементы, которые мы хотим отразить в одиночной игре.

Члены команды из EA Motive уверены, что опыт создания ремейка Dead Space сильно помогает им в разработке новой Battlefield.