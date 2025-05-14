Первые ноутбуки с RTX 5050 появились в продаже

Lenovo первой начала продажи ноутбуков с видеокартой NVIDIA RTX 5050. Новинка доступна в моделях LOQ и Legion 5, которые уже появились на сайте Laptops Direct.

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Устройства оснащены процессорами Intel 13-го поколения Raptor Lake HX и 8 ГБ видеопамяти GDDR7. Цены варьируются от £1150 до £1350, что эквивалентно примерно $1430 – $1680. Это значительно дороже, чем предполагаемая стоимость ноутбуков с RTX 5060, которые должны стоить около $1100.

Пока точные характеристики RTX 5050 остаются неизвестными. Есть вероятность, что эта модель может стать первым GPU на базе архитектуры GB207 или GB206 с урезанным числом ядер, но подтверждения этому пока нет.

© VideoCardz.com

© VideoCardz.com

Ожидается, что NVIDIA официально представит модель в ближайшие дни, когда начнутся продажи настольных версий RTX 5060.