ZOTAC покажет новую портативную консоль ZONE на Computex 2025

ZOTAC планирует показать новую портативную консоль ZONE с процессором Ryzen AI 9 HX 370 на выставке Computex 2025. Устройство уже демонстрировалось на CES 2025, но до сих пор не поступило в продажу, что вызвало обеспокоенность потенциальных покупателей.

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Новинка будет работать под управлением Manjaro Linux — версии, специально оптимизированной для игровых портативных устройств. Ожидается, что система получит обновленное программное обеспечение и интерфейс по сравнению с прототипом, показанным в начале года.

Пока ZOTAC не раскрывает, чем именно будет отличаться финальная версия от ранних прототипов, но уже подтвердило, что система не будет использовать SteamOS, как некоторые конкуренты, включая Lenovo Legion GO S.

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Также компания планирует представить несколько других продуктов, включая мини-ПК ZBOX и расширенную версию ZONE с новым процессором Ryzen AI 9 HX 370, которая также будет работать под управлением Manjaro Linux.