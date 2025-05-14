В новой GTA появятся дети, которым нельзя навредить

На одном из новых скриншотов Grand Theft Auto VI пользователи обнаружили, предположительно, ребенка, что может повлиять на возрастной рейтинг игры. Об этом сообщает The Gamer со ссылкой на находку портала TheGTAVerse.
На одном из скриншотов Grand Theft Auto VI, опубликованных в начале мая студией Rockstar Games, фанаты обратили внимание на персонажа, который, по их мнению, выглядит как ребенок. Он запечатлен за столом уличного кафе и заметно ниже двух других находящихся рядом NPC.
До настоящего времени в играх серии GTA дети как категория NPC отсутствовали. Исключением является появление грудного ребенка в GTA: Vice City Stories, но лишь в кат-сценах. По мнению аналитиков, такое решение было связано с желанием избежать морально-этических и юридических рисков, связанных с возможностью нанесения вреда несовершеннолетним персонажам. Наличие детей могло бы также привести к ужесточению возрастного рейтинга, что ограничило бы охват проекта.
Тем не менее опыт Rockstar Games в создании других тайтлов показывает, что студия не боится добавлять детей в свои игры: в Red Dead Redemption 2, вышедшей в 2018 году, присутствовали дети, однако взаимодействие с ними было строго ограничено — игроки не могли нанести им вред. В другой игре, Bully, действие и вовсе происходит в школе, где ключевые персонажи — подростки.
Известный блогер GameRoll, ранее предсказавший ключевые детали сюжета GTA VI, считает, что если дети и будут представлены в игре, то разработчики, вероятно, сделают их неуязвимыми и разместят в местах, недоступных для транспорта и других потенциально опасных мест.
Релиз Grand Theft Auto VI состоится 26 мая 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.