Пользователи массово столкнулись с утечкой термопасты в GIGABYTE RTX 50XX

Пользователи массово жалуются на утечку термопасты в видеокартах GIGABYTE серии RTX 50XX. Что интересно, проблема затронула не только модели NVIDIA, но и карты AMD Radeon RX 9000.

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По словам владельцев, термопаста просачивается за пределы зоны охлаждения, что вызывает опасения по поводу эффективности отвода тепла и долговечности карт. GIGABYTE уже выпустила официальное заявление, объяснив, что на ранних этапах производства могло использоваться слишком большое количество термопасты, что привело к ее избыточному выделению.

Компания утверждает, что это не должно влиять на производительность или срок службы видеокарт. Однако фотографии, опубликованные пользователями на Reddit, показывают, что термопаста может полностью вытечь из зоны контакта с VRAM, что лишает чипы эффективного охлаждения.

© Tom's Hardware

© Tom's Hardware

На форумах владельцы карт делятся опытом, как очистить утечки, но многие опасаются, что со временем вся термопаста выйдет из строя, что может привести к перегреву и повреждению компонентов.

Некоторые пользователи сообщают о проблемах уже через несколько часов использования, даже если карта установлена горизонтально, что обычно снижает риск утечек. GIGABYTE призывает всех, кто столкнулся с этой проблемой, обращаться в региональные центры поддержки для получения дополнительной информации и помощи.