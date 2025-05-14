NVIDIA и MediaTek готовят к выпуску совместные ИИ-чипы N1 и N1X, которые появятся на рынке в 2026 году.

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Ожидается, что новые процессоры будут официально представлены на выставке Computex 2025, а их массовые поставки начнутся во II половине следующего года.

Чипы N1 и N1X будут использовать ARM-архитектуру и ориентированы на устройства с Windows, включая ноутбуки и настольные ПК. По данным DigiTimes, процессоры будут выпущены под брендом NVIDIA, несмотря на тесное сотрудничество с MediaTek.

Однако, несмотря на активное наращивание производства, аналитики отмечают, что массовые поставки могут задержаться из-за сложностей с интеграцией конечных устройств.

Предполагается, что модель N1X будет нацелена на премиум-сегмент, предлагая производительность на уровне 180-200 AI TOPS, что должно сделать их конкурентами для высокопроизводительных чипов от Apple и Qualcomm.

В то же время ранние тесты показали, что по производительности N1X пока отстает от некоторых современных ARM-процессоров. Это уже успело вызвать опасения у экспертов.

Ожидается, что чипы будут использоваться в продуктах таких брендов, как Dell, HP, Lenovo, Asus, MSI и Compal. Также есть информация, согласно которой в разработке находится мощный серверный процессор GB300 Grace Blackwell Ultra с 748 ГБ памяти и производительностью до 20 000 TOPS, который будет совместим как с Windows, так и с macOS.