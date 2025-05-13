Советы по прохождению Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages невероятно дружелюбна к новичкам благодаря множеству обучающих подсказок и настройкам доступности, но есть пара моментов, о которых игра не говорит прямым текстом. Портал gamerant.com поделился (без спойлеров!) подсказками для тех, кто планирует начать первое прохождение игры.

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Пользуйтесь настройками сложности

По умолчанию The Dark Ages предлагает шесть различных уровней сложности, но в настройках игры также можно поменять ряд параметров и модификаторов. Например, расширить окно парирования, поменять наносимый демонами урон или скорость их снарядов. Игровой опыт можно сделать таким, каким хочется, для большего или меньшего вызова.

Проверяйте карту, прежде чем уходить из локации

Хотя уже пройденные уровни можно перепройти заново в любой момент, поиском коллекционных предметов и секретов лучше начать перед повторным прохождением на повышенной сложности. А поэтому всегда перед тем, как покидать локацию, проверяйте карту — так вы сможете лучше понять, пропустили ли что-то ценное.

Отслеживайте прогресс испытаний

Начиная с 4 главы сюжета каждый уровень предложит выполнить определенные испытания — их можно посмотреть в соответствующем меню. Его желательно проверять всякий раз при получении нового оружия или руны, т.к. некоторые испытания активируются лишь при наличии необходимой экипировки.

Мастерство владения оружием — важно

Полностью прокачав оружие, игрок может открыть доступ к специальному испытанию, прохождение которого разблокирует уникальную награду — золотой скин. Обычно для этого нужно убить то или иное количество противников или использовать навык оружия определенное число раз. Если вы твердо намерены закрыть все испытания, то периодически проверяйте их прогресс.

Идите по следам из золота

Для прокачки снаряжения в The Dark Ages необходимо золото, но иногда оно выполняет и другую роль — роль указателя на секреты. Если где-то на уровне из золота выложена тропинка, то в конце игрока обязательно ждет что-то полезное, даже если она приводит в тупик. Попробуйте пробить стену щитом, или спрыгнуть вниз, если дорога обрывается пропастью. А если дверь вперед закрыта, то где-то рядом наверняка спрятан рычаг или кнопка.

Подсказки по боевой системе