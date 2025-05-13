RHS выпустила трейлер Grand Theft Auto VI с русской озвучкой
Российская студия дубляжа Red Head Sound представила трейлер Grand Theft Auto VI с русской озвучкой.
Второй трейлер игры был опубликован Rockstar Games в начале мая, а теперь русскоязычные геймеры смогут понять диалоги персонажей и больше узнать о завязке сюжета GTA VI.
«Смотрим, как бы оно было в дублированном русской трейлере Grand Theft Auto VI от Red Head Sound», — говорится в публикации студии.
Ожидается, что Grand Theft Auto VI получит официальную локализацию на русский язык в виде субтитров и перевода интерфейса. Однако озвучка на русский язык для игры не выйдет — разработчики из Rockstar Games всегда выпускают свои игры лишь с английской озвучкой.
Выход Grand Theft Auto VI запланирован на 26 мая 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Вероятнее всего, спустя к 2027 году состоится релиз ПК-версии, однако официально ее существование пока не подтверждено.
Несмотря на отсутствие русской озвучки в играх серии GTA, для этих проектов часто выпускают неофициальные версии дубляжа. Например, сейчас студия GamesVoice активно работает над озвучкой GTA: San Andreas, а в начале 2025 года они выпустили озвучку GTA: Vice City.
Вероятнее всего, ожидать качественной озвучки GTA V и GTA VI не стоит из-за масштабов проекта — на локализацию потребуются годы работы и большое финансирование.
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