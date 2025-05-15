Эксперты Digital Foundry раскрыли характеристики Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 представляет собой серьезное обновление в плане «железа» и в то же время предлагает сбалансированный подход между производительностью и энергоэффективностью. Об этом говорится в новом техническом разборе экспертов Digital Foundry на YouTube.

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За производительность Nintendo Switch 2 отвечает кастомный чип Nvidia T239 с восьмиядерным процессором ARM Cortex A78C. По словам экспертов, это значительный шаг вперед по сравнению с четырехъядерным A57 в первой версии консоли. Из восьми ядер шесть будут доступны разработчикам, тогда как оставшиеся два — зарезервированы под системные задачи. Тактовая частота CPU варьируется от 998 МГц до 1,1 ГГц с возможностью временного разгона до 1,7 ГГц.

Также вместо устаревшей архитектуры Maxwell новинка предлагает Ampere, как в видеокартах Nvidia GeForce RTX 30. Видеочип оснащается 1536 ядрами CUDA. Его производительность достигает 3,07 TFLOP, что многократно превосходит показатели оригинального Switch.

Кроме того, отмечается поддержка новинкой технологии DLSS (1, 2, 3) и трассировки лучей, которые пока не используются в играх, предположительно, из-за ограничений по тепловыделению и памяти.

Объем оперативной памяти был увеличен с 4 до 12 ГБ (LPDDR5X) с пропускной способностью до 102 ГБ/с. Однако на игры выделяется 9 ГБ, тогда как 3 ГБ — системный резерв. Устройство комплектуется UFS-накопителем на 256 ГБ и поддерживает карты microSD Express до 2 ТБ.

Среди прочих особенностей консоли эксперты выделили большой 7,9-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, поддержкой HDR10 и переменной частоты обновления (VRR) до 120 Гц.

Важной особенностью Nintendo Switch 2 стала системная реализация голосового чата, который, по словам Digital Foundry, может оказывать влияние на общую производительность устройства.

Старт продаж Nintendo Switch 2 запланирован на 5 июня по цене от $450 (около 36 тыс. руб.).

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