Эксперты назвали возможные характеристики PlayStation 6

Аналитики из Digital Foundry поделились своими ожиданиями относительно следующей игровой консоли Sony – PlayStation 6. По их мнению, устройство может получить впечатляющий объем оперативной памяти – не менее 24 ГБ.

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Такой объем, предположительно, будет необходим для эффективной работы алгоритмов машинного обучения и технологий масштабирования изображения, подобных PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), используемой в актуальной модели PS5 Pro.

Помимо увеличенного объема памяти, Digital Foundry полагает, что в основе PS6 будут лежать чипы AMD с передовой технологией 3D-стеков, разработанной в рамках проекта Amethyst. Эта архитектура, вероятно, станет ключевым элементом консоли, способствуя улучшенному масштабированию разрешения, повышению четкости графики и минимизации задержек.

Хотя Sony пока не раскрывает официальные характеристики будущей консоли, аналитики рынка предполагают, что, несмотря на тренды цифровой дистрибуции, PlayStation 6 сохранит поддержку физических носителей, не став полностью цифровой платформой. Что касается сроков, то, основываясь на традиционном жизненном цикле консолей Sony, официальный анонс новой платформы можно ожидать в ближайшие несколько лет, а ее выход на рынок – ближе к 2028 году.

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