Авторы The First Descendant анонсировали масштабный апдейт Breakthrough

Авторы игры The First Descendant анонсировали масштабный апдейт Breakthrough
Корейская компания Nexon анонсировала масштабный апдейт для мультиплеерного шутера The First Descendant, получивший подзаголовок Breakthrough.
К анонсу прилагается короткий тизер-трейлер.
Одной из ключевых особенностей контентного обновления станет новый вид транспорта - ховербайк. Средство передвижения демонстрируется в кадре на видео.
Релиз назначен на ближайшее лето.
The First Descendant вышла в июне прошлого года. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК по условно-бесплатной модели.
С релиза на площадке Steam проект получил более 100 тысяч отзывов, которые обозначены как "смешанные" (рейтинг равен 56%), что не мешает показывать стабильный онлайн в плане активной аудитории.