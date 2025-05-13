Авторы The First Descendant анонсировали масштабный апдейт Breakthrough

Корейская компания Nexon анонсировала масштабный апдейт для мультиплеерного шутера The First Descendant, получивший подзаголовок Breakthrough.

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К анонсу прилагается короткий тизер-трейлер.

Одной из ключевых особенностей контентного обновления станет новый вид транспорта - ховербайк. Средство передвижения демонстрируется в кадре на видео.

Релиз назначен на ближайшее лето.

The First Descendant вышла в июне прошлого года. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК по условно-бесплатной модели.

С релиза на площадке Steam проект получил более 100 тысяч отзывов, которые обозначены как "смешанные" (рейтинг равен 56%), что не мешает показывать стабильный онлайн в плане активной аудитории.