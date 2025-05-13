В Nintendo Switch 2 будет встроена защита от быстрого износа аккумулятора

Компания Nintendo планирует внедрить сервис сохранения качества батареи в свою следующую игровую консоль Switch 2. Согласно информации, опубликованной в новостном приложении Nintendo Today, пользователи получат возможность установить ограничение максимального уровня заряда примерно на 90%. Эта опция призвана увеличить общий срок службы аккумулятора устройства. Об этом сообщает издание The Verge.

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Подобные возможности уже реализованы на многих современных смартфонах и находятся на стадии тестирования для портативной консоли Steam Deck от Valve. Необходимость такой функции обусловлена особенностями работы литий-ионных аккумуляторов: длительное нахождение батареи в состоянии полного заряда (или, наоборот, очень низкого) может со временем приводить к снижению ее емкости и сокращению срока службы. Ограничение заряда помогает поддерживать аккумулятор в оптимальном состоянии более длительный период.

Доступ к новой настройке будет расположен в меню «Системные настройки» (System Settings), далее в разделе «Система» (System). Там появится опция «Останавливать зарядку около 90%» (Stop Charging Around 90%), которую можно будет активировать переключением тумблера.

В демонстрационном видеоролике, показывающем работу этой функции, также был замечен новый метод блокировки экрана с использованием PIN-кода. Это выглядит как более удобное решение по сравнению с оригинальной Switch, где подобная защита была частью системы родительского контроля и требовала привязки к мобильному приложению.

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