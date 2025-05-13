Анонсирована экшен-RPG в аниме-викторианской стилистике Silver Palace

Сингапурская компания Elementa и китайская Silver Studio анонсировали игру Silver Palace.

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К анонсу прикреплен дебютный трейлер.

Проект позиционируется как экшен-RPG в открытом мире на стыке аниме- и викторианских стилистик.

Также авторы опубликовали почти 11 минут геймплея.

В комментариях под видео пользователи чаще всего отмечают "дрифтующую" лошадь и визуальную схожесть с Code Vein 2019 года.

Разработка ведется на Unreal Engine 5.

Выход планируется на ПК, консоли и мобильные платформы.

Дата релиза не обозначена.