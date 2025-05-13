Анонсирована экшен-RPG в аниме-викторианской стилистике Silver Palace

Анонсирована игра Silver Palace - экшен-RPG в аниме-викторианской стилистике
Сингапурская компания Elementa и китайская Silver Studio анонсировали игру Silver Palace.
К анонсу прикреплен дебютный трейлер.
Проект позиционируется как экшен-RPG в открытом мире на стыке аниме- и викторианских стилистик.
Также авторы опубликовали почти 11 минут геймплея.
В комментариях под видео пользователи чаще всего отмечают "дрифтующую" лошадь и визуальную схожесть с Code Vein 2019 года.
Разработка ведется на Unreal Engine 5.
Выход планируется на ПК, консоли и мобильные платформы.
Дата релиза не обозначена.