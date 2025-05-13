DOOM: The Dark Ages — премиум-издание уже доступно на ПК и консолях

Прошедшей ночью DOOM: The Dark Ages стала доступна владельцам премиального издания шутера. Игра доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

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The Dark Ages — приквел франшизы, разворачивающийся в Средневековье. Игрокам предстоит в роли Палача расправляться с демонами и вновь встать на защиту человечества. В The Dark Ages авторы делают акцент на подвижности главного героя, вертикальном геймплее и парировании с помощью нового оружия, щита-пилы.

Полноценный релиз новой DOOM состоится 15 мая. Вчера появились обзоры шутера: критики остались от него в восторге, отмечая ураганный геймплей, новую боевую систему и атмосферу.