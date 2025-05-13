Hisense выпустила игровой Mini LED-телевизор с 300 Гц и DeepSeek AI

Hisense представила серию игровых Mini LED-телевизоров Xiaomo E5Q с частотой обновления до 300 Гц и поддержкой искусственного интеллекта DeepSeek AI.

© Ferra.ru

Модели доступны в размерах от 50 до 100 дюймов, а цены варьируются от 2199 юаней (около $ 305) до 11 999 юаней (примерно $ 1670).

Телевизоры оснащены системой подсветки U+ Mini LED Pro с количеством зон локального затемнения от 128 в 50-дюймовой модели до 608 в 100-дюймовой. Максимальная яркость достигает 1200 нит, поддерживаются HDR10 и 4K HDR.

Покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет до 96%, а точность цветопередачи достигает ΔE≈1.2.

© hisense

Для геймеров предусмотрен режим с частотой обновления до 300 Гц через HDMI 2.1, MEMC и Game Control Center с поддержкой консолей Xbox, PlayStation и Switch. Звук обеспечивается системой 2.1.2 с суммарной мощностью 91 Вт и сабвуфером на 25 Вт.

Телевизоры работают на Android 11, оснащены до 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, поддерживают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и два порта HDMI 2.1. Интеграция с DeepSeek AI позволяет управлять устройством голосом и адаптировать изображение в реальном времени. HDTVPolska.