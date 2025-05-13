Stellar Blade с эффектной героиней выйдет на ПК в июне

В этом году те, кто хотел сыграть в экшен Stellar Blade с эффектной героиней на ПК, смогут сделать это уже совсем скоро. На канале PlayStation случайно появился трейлер с датой выхода игры на компьютерах — 11 июня.

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Если верить информации в ролике, ПК-версия игры будет поддерживать ультраширокие дисплеи, технологии DLSS 4 и FSR 3, а также новый контент.

Stellar Blade вышла 26 апреля 2024 года только на PlayStation 5. События игры разворачиваются в далёком будущем, где Земля оказывается разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти последних выживших.

Stellar Blade получила массу тёплых отзывов от поигравших геймеров и критиков.