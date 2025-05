Какие игры получат ремастер для Nintendo Switch 2?

Представив Switch 2, Nintendo сразу же анонсировала, что избранные игры (и новые, и старые) получат издание специально для платформы — т.н. Switch 2 Edition. Одними из первых тайтлов, которые получат такую поддержку, будут Metroid Prime 4: Beyond и Pokemon Legends Z-A, однако в списке проектов также немало и уже зарекомендовавших себя игр.

© Nintendo

Так, поклонники Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, владеющие копиями игр для оригинальной Swtich, получат обновление до Switch 2 Edition бесплатно — при условии, что они подписаны на Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Другие же не потребуют подписки, но, похоже, все будет зависеть от конкретных игр.

Ниже — список релизов, которые точно получат версии для Switch 2, и даты их выхода.