Samsung выпустила крошечный 8K OLED-экран в 5000 dpi — ждем в VR-шлемах

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Samsung представила крошечный 8K OLED-экран с плотностью 5000 dpi, который, вероятно, будет использоваться в будущих VR-шлемах.

Samsung выпустила крошечный 8K OLED-экран в 5000 dpi
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Новый дисплей размером всего 1,4 дюйма поддерживает разрешение выше 8K, частоту обновления 120 Гц и охват 99% цветового пространства DCI-P3. Яркость панели может достигать 15 000 нит, а версия с плотностью 4200 dpi — даже 20 000 нит.

Технология, использованная в этих экранах, называется OLEDoS (OLED on Silicon). В отличие от традиционных OLED-дисплеев, здесь органические материалы наносятся непосредственно на кремниевую подложку, что позволяет создавать пиксели размером всего в десятки микрометров. Это значительно снижает эффект «маскитной сетки» и улучшает реализм изображения в VR-шлемах.

Для сравнения, прототип VR-дисплея Oculus 2022 года также мог достигать яркости 20 000 нит, но был слишком громоздким для реального использования. Samsung же смогла уменьшить размер панели до практичных габаритов для потребительских устройств.

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