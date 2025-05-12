На Reddit появилось обсуждение ягодиц Лусии из GTA 6 c сотнями подписчиков

Газета.Ru

На популярном форуме Reddit появился сабреддит (тема для обсуждения), посвященная ягодицам главной героини GTA 6, которую зовут Лусия. На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

Сотни людей стали фанатами ягодиц главной героини GTA 6
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Сабреддит был создан пользователем с ником AngelCoder 6 мая 2025 года, в день выхода второго трейлера GTA 6, и получил название luciabutt, что с английского языка дословно переводится как «жопа Лусии». На момент публикации новости на тему были подписаны 246 пользователей.

Контент сабреддита соответствует своему названию: пользователи публикуют гифки и скриншоты из трейлеров GTA 6, на которых крупным планом запечатлены ягодицы Лусии. Наибольшей популярностью среди подписчиков пользуется эпизод из второго трейлера игры, в котором Лусия идет в коротком платье с блестками, а камера следует за ней на уровне бедер.

Стоит отметить, что данный эпизод трейлера, судя по статистике YouTube, является наиболее просматриваемым. На момент публикации новый ролик по GTA 6 имел более 100 млн просмотров.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) — будущая компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разрабатываемая компанией Rockstar Games. Станет шестнадцатой игрой в серии Grand Theft Auto. Релиз проекта запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна Xbox Series X и S, а также PlayStation 5 и 5 Pro.

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