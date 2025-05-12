Сотни людей стали фанатами ягодиц главной героини GTA 6

На популярном форуме Reddit появился сабреддит (тема для обсуждения), посвященная ягодицам главной героини GTA 6, которую зовут Лусия. На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

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Сабреддит был создан пользователем с ником AngelCoder 6 мая 2025 года, в день выхода второго трейлера GTA 6, и получил название luciabutt, что с английского языка дословно переводится как «жопа Лусии». На момент публикации новости на тему были подписаны 246 пользователей.

Контент сабреддита соответствует своему названию: пользователи публикуют гифки и скриншоты из трейлеров GTA 6, на которых крупным планом запечатлены ягодицы Лусии. Наибольшей популярностью среди подписчиков пользуется эпизод из второго трейлера игры, в котором Лусия идет в коротком платье с блестками, а камера следует за ней на уровне бедер.

Стоит отметить, что данный эпизод трейлера, судя по статистике YouTube, является наиболее просматриваемым. На момент публикации новый ролик по GTA 6 имел более 100 млн просмотров.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) — будущая компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром, разрабатываемая компанией Rockstar Games. Станет шестнадцатой игрой в серии Grand Theft Auto. Релиз проекта запланирован на 26 мая 2026 года. Игра будет доступна Xbox Series X и S, а также PlayStation 5 и 5 Pro.

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