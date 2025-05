Перечислены лучшие игры про снайперов

Для любителей кемперства.

Снайперские игры — это не просто про меткую стрельбу, но ещё и про терпение, тактику и адреналин от идеального выстрела. Сегодня мы расскажем об играх, которые заставляют замереть от напряжения, насладиться реализмом и проработанностью баллистики. Тут каждый найдёт что-то по вкусу – от симуляторов охоты до ответвления Hitman и аналога Call of Duty.

Hitman: Sniper

Разработчик: IO Interactive. Платформы: iOS, Android. Главная фишка: Агент 47.

Sniper Challenge задумывалась как часть промоакции к выходу Hitman: Absolution. Но если основной проект встретили неоднозначно, то небольшой спин-офф, наоборот, многим понравился и даже обрёл культовый статус. Местный игровой процесс полностью сконцентрирован на снайперской винтовке.

Задача Агента 47 проста и понятна: устранить указанную цель и его телохранителей за отведённое время. Каждый выстрел требует анализа окружения, учёта траектории пули и корректировки на поведение жертв. Отличный вариант для тех, кто хочет понарошку побывать в шкуре профессионального киллера.

Sniper: Ghost Warrior 3

Разработчик: CI Games. Платформы: ПК, PS4, Xbox One. Главная фишка: снайперская романтика в Грузии.

Третья часть серии тактических шутеров Ghost Warrior попыталась влететь на уровень игровых блокбастеров. Поэтому тут появились открытый мир, разноплановые сюжетные и второстепенные миссии, прокачанная графика. При этом шутер стал гораздо дружелюбнее к новичкам, хотя и давние поклонники тоже останутся довольными.

Значительная часть геймплея посвящена аккуратному уничтожению врага с приличной дистанции. Тут можно часами планировать свои атаки, используя арсенал из дронов, ловушек и винтовок. При стрельбе надо учитывать множество факторов – от расстояния и угла возвышения до типа патрона и направления ветра. Если же всё наскучит, то можно взять в руки пулемёт и поливать всех свинцом подобно Рэмбо.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Разработчик: CI Games. Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Главная фишка: хардкорный симулятор снайпера.

Продолжение Contracts превратилось в настоящий хардкорный снайперский симулятор, делающий упор на реалистичность. Вместо открытого мира появилось несколько огромных уровней-песочниц. Игроки не ограничены ни в действиях, ни в передвижениях, поэтому им и решать, как именно выполнять задание.

Разработчики качественно поработали над стрельбой, которая стала сложнее, особенно на дистанции от 1 км и больше. На выбор представлен большой арсенал винтовок малой, средней и большой дальности. Игра позволяет следить за полётом пули крупным планом, охотно демонстрируя наиболее кинематографичные кадры. Также добавили систему испытаний, за выполнение которых даются деньги, что идут на прокачку снаряжения и навыков.

Sniper Elite 5

Разработчик: Rebellion. Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Главная фишка: сочные убийства с X-Ray.

Серия Sniper Elite была и остается лидером в нише снайперских шутеров. Пятая часть сохранила все достоинства, за которые и полюбили данную франшизу, а также добавила ряд новых фишек: сеттинг оккупированной Франции, большие многоуровневые локации, кооператив на четверых и система вторжения, как в Dark Souls.

Непосредственно сам игровой процесс представляет собой сочетание зрелищного экшена с реализмом. Главный герой не только метко стреляет, но и тихо крадётся, прячется в траве, отвлекает врагов и делает ловушки. На месте осталась и рентгеновская камера, позволяющая во всех деталях рассмотреть особенно меткие выстрелы. На данный момент это, пожалуй, самая проработанная и зрелищная игра про снайперские будни.

Zombie Army Trilogy

Разработчик: Rebellion. Платформы: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Главная фишка: безумная пляска с ожившими мертвецами.

В этом безумном ответвлении Sniper Elite приходится сражаться с толпами зомби, поднятых из-под земли Третьим рейхом оккультными обрядами. Проект привлекает внимание увлекательной кампанией, которую можно проходить как в одиночку, так и в команде до четырёх человек, апокалиптической атмосферой и нулевым реализмом.

Что касается снайперской составляющей, то Zombie Army сохранила все главные фишки основной линейки. Для меткого выстрела приходится принимать в расчёт массу факторов: вес пули, направление ветра, уровень расположения противника и другие. На месте и система X-Ray Kill Cam, демонстрирующая процесс вхождения пули во врага во всех шокирующих подробностях. Но, опять же, выполнено всё это с точки зрения именно яркого зрелища.

theHunter: Call of the Wild

Разработчик: Expansive Worlds. Платформы: ПК, PS4, Xbox One. Главная фишка: реалистичный симулятор охоты.

Call of the Wild можно смело назвать одним из лучших симуляторов охоты на данный момент. Эта итерация франшизы theHunter дарит максимально приближенные к реальной охоте впечатления. И, разумеется, тут придётся очень много стрелять из винтовки с прицелом.

Чтобы совершить один точный выстрел необходимо запастись терпением. Для этого придётся дотошно исследовать локации и аккуратно выслеживать животных, учитывая их повадки, ветер и шум шагов. Здесь даже сломанная ветка может стать весомой подсказкой. Весомым плюсом становится то, что проект не стоит на месте, а планомерно развивается.

Hunting Simulator 2

Разработчик: Nacon. Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch. Главная фишка: охота без лишних запар.

Ещё один популярный симулятор охоты, примерно с теми же достоинствами, включая добротный реализм. Но, в отличие от theHunter, тут куда разнообразнее местность – от лесов Колорадо до пустынь Техаса, где обитает много разномастной дичи, включая медведей, кабанов, оленей, птиц и других.

Арсенал состоит из лицензированного оружия, где основное место уделено именно снайперским винтовкам. Ну а подстреленную добычу вам принесёт лабрадор-ретривер, немецкий курцхаар или бигль, каждый из которых обладает собственными навыками. Хорошая игра для погружения в шкуру охотника, но без копания в лишних деталях.

Way of the Hunter

Разработчик: Nine Rocks Games. Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Android. Главная фишка: медитация во время охоты.

Очередной проработанный симулятор охоты, который нисколько не уступает своим конкурентам. Разработчики потратили кучу времени, чтобы воссоздать даже мельчайшие детали во всех подробностях. В особенности это касается местной фауны, ведь что белохвостые олени, что горные козлы выглядят одинаково величественно и красиво.

Кроме отличной графики и достойнейшего саунд-дизайна, записанного на фоне настоящей природы, Way Of the Hunter радует геймплейной составляющей. Наслаждаться местными видами через оптику прицела не менее приятно, чем совершать меткий выстрел. В случае ошибки можно просмотреть повтор полёта пули.

Children of the Sun

Разработчик: Rene Rother. Платформы: ПК. Главная фишка: снайперство как головоломка.

Необычное инди-творение, чьи авторы представили снайперский геймплей не в виде шутера, а как головоломку. Главная героиня встаёт на путь мести зловещему культу и ради этого берёт в руки снайперскую винтовку. Основное достоинство завязано на возможности управлять пулей в слоумо.

Чтобы устранить всех врагов на уровне одним точным выстрелом, необходимо менять траекторию снаряда, использовать рикошеты и взрывы для увеличения мощности. Дополняется всё довольно психоделичной атмосферой и визуальной стилистикой, которая не понравится только тем, кто страдает от эпилепсии.

Geometric Sniper

Разработчик: YAW Studios. Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, Android, iOS. Главная фишка: чёрно-белый тир.

Geometric Sniper — ещё один «снайперский» тайтл с необычной стилистикой. Это настоящий чёрно-белый рисованный шутер, в котором геймерам предстоит отстреливать как зомби, так и определённые цели, изображённые на фото.

Найти отмеченную жертву среди абстрактных геометрических фигур довольно сложно. При этом права на ошибку нет, ведь у персонажа всего одна попытка выполнить заказ. Это простенькая игра с аркадной стрельбой, дарящая кучу ярких эмоций за счёт визуала, таймеров, необычных углов и ракурсов. Прекрасный вариант для тех, у кого нет времени на долгие сессии.