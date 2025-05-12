Студенты РТУ МИРЭА создадут игру по рассказу Михаила Шолохова

Команда студентов Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) работает над компьютерной игрой «Нахаленок», основанной на одноименном рассказе Михаила Шолохова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

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«Нашим проектом мы хотим дать возможность погрузиться в ту переломную эпоху, осмыслить этот период российской истории, а также показать, насколько мощным инструментом для передачи важных смыслов могут быть игры», – отметил студент института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Эдуард Еленский, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что игра разрабатывается на современном игровом движке Unreal Engine 5 в формате от первого лица. Игроки смогут прожить историю Мишки – героя рассказа – от детства до первых столкновений с реалиями Гражданской войны. Авторы проекта воссоздают быт донского хутора 1920-х годов, опираясь на исторические материалы и художественные образы Шолохова.

В рамках «Акселератора РТУ МИРЭА» проект получил грант на дальнейшее развитие. Сейчас команда работает над демо-версией, которая поможет привлечь инвестиции для создания полной версии игры.