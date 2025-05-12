Студенты РТУ МИРЭА создадут игру по рассказу Михаила Шолохова

Студенты РТУ МИРЭА создадут компьютерную игру по рассказу Михаила Шолохова
Команда студентов Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) работает над компьютерной игрой «Нахаленок», основанной на одноименном рассказе Михаила Шолохова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Нашим проектом мы хотим дать возможность погрузиться в ту переломную эпоху, осмыслить этот период российской истории, а также показать, насколько мощным инструментом для передачи важных смыслов могут быть игры», – отметил студент института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Эдуард Еленский, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что игра разрабатывается на современном игровом движке Unreal Engine 5 в формате от первого лица. Игроки смогут прожить историю Мишки – героя рассказа – от детства до первых столкновений с реалиями Гражданской войны. Авторы проекта воссоздают быт донского хутора 1920-х годов, опираясь на исторические материалы и художественные образы Шолохова.
В рамках «Акселератора РТУ МИРЭА» проект получил грант на дальнейшее развитие. Сейчас команда работает над демо-версией, которая поможет привлечь инвестиции для создания полной версии игры.