DOOM: The Dark Ages получил смешанные отзывы

DOOM: The Dark Ages — игра, которая официально выйдет 15 мая 2025 года на ПК и консолях Sony и Microsoft, привлекла внимание отличной боевой системой и мрачными локациями, но разочаровала слабым сюжетом.

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По словам рецензентов, разработчикам из id Software удалось создать атмосферные уровни с хорошо проработанным дизайном, а сами сражения ощущаются динамичными и интенсивными.

Открытые зоны, добавленные для разнообразия геймплея, тоже получили положительные оценки. Однако полеты на драконе вызвали критику из-за неудобного управления, а сюжет был назван одним из самых слабых в серии.

Средняя оценка игры на Metacritic на основе 52 рецензий составила 85 баллов из 100. Журналисты крупных изданий также оставили свои оценки:

IGN — 9/10

PC Gamer — 80/100

Eurogamer — 4/5

GamesRadar — 3,5/5

GameSpot — 8/10

VG247 — 4/5

Игра вышла не идеальной, но фанатам серии, вероятно, все равно придется по вкусу.