Intel втихую прекратила поддержку Deep Link

Intel незаметно свернула разработку технологии Deep Link, предназначенной для совместной работы процессоров Intel и видеокарт Arc. Об этом стало известно из заявления представителя компании на GitHub. Технология, представленная в конце 2020 года, позволяла оптимизировать задачи за счет синергии процессоров Intel 11-го, 12-го или 13-го поколения с дискретными видеокартами Arc Alchemist.

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Deep Link включала четыре функции: Dynamic Power Share для распределения энергии, Stream Assist для оптимизации стриминга, Hyper Encode для ускорения кодирования видео и Hyper Compute для повышения производительности в ИИ-задачах.

Однако Intel прекратила активную поддержку, и новые продукты, включая видеокарты Battlemage, больше не используют эту технологию. Пользователи могут продолжать применять Deep Link, но обновлений и поддержки от Intel не будет.

Решение может быть связано с нишевостью самой технологии и ограниченной популярностью видеокарт Intel Arc. Некоторые эксперты предполагают, что Deep Link пересекалась по функционалу с oneAPI, что могло повлиять на ее закрытие.