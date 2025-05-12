DOOM: The Dark Ages протестировали на Steam Deck

DOOM: The Dark Ages можно запустить на Steam Deck, но без компромиссов не обойтись. После обновления до SteamOS 3.7.6 игра перестала вылетать с ошибкой Bugsplat, что дало возможность протестировать ее производительность.

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При разрешении 1280 × 720, отключенных Depth of Field и Chromatic Aberration и включенном FSR Quality, игра в большинстве сцен держит стабильные 30 fps. Иногда частота кадров поднимается до 42 fps, если поблизости мало врагов и текстур, но в массовых сражениях с десятками монстров она падает до 20 fps.

© notebookcheck

© notebookcheck

© notebookcheck

© notebookcheck

С включенным XeSS улучшений почти нет, а отключение Frame Gen немного повышает стабильность. Однако железо Steam Deck явно не рассчитано на такие проекты, особенно в сложных моментах с множеством эффектов.

Чтобы пройти игру на этой консоли, лучше снизить сложность или запастись терпением. Для полноценного опыта все же стоит выбрать ПК, где частота кадров будет стабильнее, а управление — точнее.