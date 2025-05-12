Lenovo представила эксклюзивные RTX 5060 Ti и RTX 5070 в дизайне Legion

Lenovo представила эксклюзивные видеокарты RTX 5060 Ti и RTX 5070 в фирменном дизайне Legion. Эти модели доступны только в составе готовых ПК Lenovo и не поступят в розничную продажу отдельно.

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Обе карты оснащены 2,5-слотовыми системами охлаждения с двумя вентиляторами. RTX 5070 получила удлинённый радиатор и увеличенный вырез на задней панели для улучшенного воздушного потока. Тактовые частоты соответствуют эталонным: RTX 5060 Ti — до 2572 МГц, RTX 5070 — до 2512 МГц. Младшая модель доступна только с 8 ГБ видеопамяти.

Новые видеокарты устанавливаются в ПК Lenovo Legion 7000K и GeekPro. Система с RTX 5060 Ti предлагается в компактном корпусе по цене от 7199 юаней (около $ 995). Вариант с RTX 5070 оснащён более премиальным корпусом и жидкостным охлаждением, его стоимость начинается от 11 999 юаней (примерно $ 1660).

Хотя эти видеокарты не продаются отдельно, они могут появиться на вторичном рынке после распродажи готовых систем. Пока же приобрести их можно только в составе ПК Lenovo.