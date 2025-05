Разницу в скорости RTX 5060 Ti 8 ГБ и 16 ГБ наглядно сравнили

Ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech продемонстрировал, как в разных разрешениях и с разными настройками графики в играх ведут себя 5060 Ti c 8 и 16 ГБ видеопамяти.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 9800X3D, материнскую плату MSI X870E Carbone, DDR5 Trident Z5 6000 MT/s CL36, SSD Samsung 960 Pro, блок питания Asus Loki 1000 Вт, драйвер 576,28, Windows 11 24H2.

Запускались в ходе тестирования такие игры, как Cyberpunk 2077, Last of Us II, Indiana Jones and GC, Assassin’s Creed Shadows, Oblivion Remastered, Kingdom Come: Deliverance II, CoD Warzone.

В Cyberpunk 2077 с разными настройками графики в QHD разницы между вариантами с 8 и 16 ГБ практически не было. В игре Last of Us II в 1440р с максимальным пресетом, DLAA разница по среднему FPS составляла 20%, в 4К с максимальной графикой, DLSS "Баланс" разница составляла уже около 80%, в 4К с максимальными настройками графики, DLSS "Баланс" и FG - 23%.

К сожалению, версия на 8 ГБ во всех вариантах Indiana Jones and GC в QHD отказывалась запускаться. Удалось её запустить лишь в одном случае: в 1080р с низким пресетом.

Assassin’s Creed Shadows шла в QHD, но разницы в ней между видеокартами не было никакой. Примерно та же ситуация наблюдалась в Oblivion Remastered (в QHD). В Kingdom Come: Deliverance II в 4К с высоким пресетом, DLSS "Баланс" (TR) видеокарта 5060 Ti на 16 ГБ оказалась быстрее на 33%. Что касается CoD Warzone, то здесь в 1440р разница между 8 и 16 ГБ составляла 12% (пресет ультра, DLSS баланс) и около 7% (графика "Баланс", DLSS "Баланс").

С результатами тестирования вы можете ознакомиться на графиках ниже.

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

Вывод

5060 Ti 8 ГБ не "тянет" те же разрешения и игровые настройки, что и версия на 16 ГБ. Если вы играете только в соревновательные проекты, у нас монитор QHD, 240 Гц и вы не против снизить настройки графики, то в части игр вы разницы между этими вариантами видеокарты не заметите. При этом есть игры, в которых 8 ГБ видеопамяти просто не хватает. Например, Warzone или Indiana Jones.

Также если смотреть на цены в магазинах, то никакого смысла покупать 8-гигабайтную версию нет: разница в цене между ними - около 6%.