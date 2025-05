Блогер сравнил 6-, 8-, 12- и 16- ядерные процессоры в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале sirVikman эксперт продемонстрировал, как показывают себя в Full HD в играх процессоры Ryzen 5600, 5700x, 5900x, 5950x и 5800x3D.

© Ferra.ru

В тестировании участвовали процессоры Ryzen 5600, 5700х, 5900x, 5950x и 5800x3D. Запускались игры в стоке и с разгоном, с полными ультра-настройками, RT. Среди проектов были A Total War Saga Troy, CS 2, Hunt Showdown, Cyberpunk 2077, STALKER 2, Mount and Blade II, Dragons Dogma II, The last of Us, Spider Man 2, Hogwarts Legacy, The Witcher 3.

В Troy в стоке 5800x3D не так уж сильно уступает 5900x и 5950x. При этом с разгоном значения FPS у 5800х3D и 5700х выравниваются. Ryzen 5600 показывает себя ожидаемо плохо.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже самостоятельно, посмотрев графики (в разгоне автор просто не поменял подписи: там идут всё так же по порядку 5600, 5700х, 5900x, 5950x, 5800x3D).

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

© sirVikman

Выводы

Если вы переходите с 6-ядерного процессора на 8-ядерный, то прибавка производительности в разгоне и стоке будет составлять 6%. При переходе с 8- на 12- и 16-ядерник ситуация такая же: улучшение на 6%. Однако при этом вы на фоне 8-ядерника потратите очень много денег на материнскую плату и водяное охлаждение. Поэтому если вы не используете ПК для работы и только на нём играете, то однозначно нет смысла брать 16-ядерный процессор.

Очевидным победителем же в тестировании стал 5800x3D: он оказался на 30% быстрее в стоке и на 15% в разгоне. Но если вы задумываетесь о покупке его на "вторичке", то лучше не стоит. Более безопасным вариантом в этом случае будет приобретение 5700х3D в новом состоянии.