Второй трейлер GTA 6 собрал 100 млн просмотров за четыре дня

В этом вряд ли кто-то сомневался, но второй трейлер GTA 6 расходится бешеными темпами. Ролик за четыре дня с момента выпуска набрал суммарно 100 млн просмотров — это данные, собранные только с YouTube, с официального ролика на канале Rockstar.

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Второй трейлер GTA 6

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar.

Релиз GTA 6 состоится 26 мая на PS5 и Xbox Series. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

Ранее второй трейлер игры установил абсолютный рекорд просмотров, опередив показатели трейлеров фильмов Marvel Studios.