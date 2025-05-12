Второй трейлер GTA 6 собрал 100 млн просмотров за четыре дня только на YouTube

Чемпионат.comиещё 1

В этом вряд ли кто-то сомневался, но второй трейлер GTA 6 расходится бешеными темпами. Ролик за четыре дня с момента выпуска набрал суммарно 100 млн просмотров — это данные, собранные только с YouTube, с официального ролика на канале Rockstar.

Второй трейлер GTA 6 собрал 100 млн просмотров за четыре дня
© Чемпионат.com

Второй трейлер GTA 6

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar.

Релиз GTA 6 состоится 26 мая на PS5 и Xbox Series. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были этой осенью, но разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

Ранее второй трейлер игры установил абсолютный рекорд просмотров, опередив показатели трейлеров фильмов Marvel Studios.

Игры
НЛО