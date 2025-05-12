Авторы Genshin Impact выпустят аналог GTA

Китайская компания HoYoverse, известная своими успешными игровыми проектами Genshin Impact и Honkai: Star Rail, столкнулась с падением продаж и ищет новые пути развития. Cтудия намерена диверсифицировать свой портфель и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, сообщает Bloomberg.

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Запуск Zenless Zone Zero не оправдал ожиданий компании: игра собрала менее половины доходов своих предшественников за первый квартал после релиза. Аналитики отмечают, что рынок аниме-RPG близок к насыщению, что привело к конкуренции внутри тайтлов HoYoverse.

В 2024 году выручка компании сократилась на 23%, составив $4,7 млрд, что подчеркнуло необходимость поиска новых стратегий роста.

Чтобы расширить аудиторию, HoYoverse ведет разработку проектов в нестандартных для себя жанрах. Среди новых направлений — игры с открытым миром, симулятор фермы и шутер. Для их создания компания активно привлекает специалистов из западных студий, включая Ubisoft и Electronic Arts.

Одним из наиболее амбициозных проектов является Project Shanghai, вдохновленный концепцией Grand Theft Auto, однако его разработка проходит с трудностями: проект несколько раз перезапускался, а часть команды в США была сокращена из-за логистических сложностей.

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