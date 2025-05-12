Волки возвращаются! Новый трейлер Spirit of the North 2

Студия Infuse и издательство Silver Lining Interactive выпустили игру Spirit of the North 2.

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По этому поводу авторы опубликовали релизный трейлер.

Сиквел продолжает историю приключений лисицы и вороны, которые путешествуют по сказочному миру, вдохновленному исландскими пейзажами и скандинавской мифологией.

Первая часть вышла в 2020 году и была тепло встречена в геймерском сообществе - ее пользовательский рейтинг в Steam равен 84% на основе более 4,4 тыс. отзывов.

Вторая часть доступна в российском сегменте онлайн-магазина Valve - со стартовой скидкой за нее просят 935 руб.