Авторы Alien: Rogue Incursion перевыпустят игру без обязательной привязки VR

Студия Survios объявила, что перевыпустит свою игру Alien: Rogue Incursion в версии, в которой не понадобится обязательное использование гарнитуры виртуальной реальности.

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К анонсу прилагается трейлер с демонстрацией "плоского" геймплея.

Изначально, напомним, проект вышел в декабре прошлого года только в VR-формате и получил смешанную критику от прессы и аудитории.

Пользовательский рейтинг в Steam на момент написания данной заметки равен 68%, на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) - 74 балла.

Переиздание получило подзаголовок Part One: Evolved Edition, релиз назначен на 30 сентября текущего года.