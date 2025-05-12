Авторы Alien: Rogue Incursion перевыпустят игру без обязательной привязки VR
Студия Survios объявила, что перевыпустит свою игру Alien: Rogue Incursion в версии, в которой не понадобится обязательное использование гарнитуры виртуальной реальности.
К анонсу прилагается трейлер с демонстрацией "плоского" геймплея.
Изначально, напомним, проект вышел в декабре прошлого года только в VR-формате и получил смешанную критику от прессы и аудитории.
Пользовательский рейтинг в Steam на момент написания данной заметки равен 68%, на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ) - 74 балла.
Переиздание получило подзаголовок Part One: Evolved Edition, релиз назначен на 30 сентября текущего года.